Требовал «откат» в 10%: в ЗКО за взятку осудили директора больницы

Каратобинский районный суд ЗКО вынес приговор исполняющему обязанности директора районной больницы Жасулану Нурахунову. Руководителя медучреждения признали виновным в получении взятки в значительном размере.

Суд установил, что в 2025 году между Каратобинской районной больницей и лабораторией были заключены договоры на соисполнение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и услуг в системе ОСМС (проведение лабораторных исследований).

В декабре 2025 года исполняющий обязанности директора больницы Жасулан Нурахунов решил "заработать" на этих контрактах. 11 декабря он встретился с исполняющим обязанности директора филиалов лабораторий и прямо заявил, что за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство тот должен отдавать ему 10% "отката" от всех перечисляемых бюджетных средств. Представитель компании вынужден был согласиться.

В конце декабря 2025 года и январе 2026 года на счета подрядных лабораторий за выполненные анализы поступило в общей сложности более трех миллионов тенге бюджетных средств. Десятая часть от этой суммы составила 300 тысяч тенге.

Поняв, что требования руководителя больницы незаконны, представитель лаборатории не стал нарушать закон и 12 мая 2026 года обратился с письменным заявлением в ДКНБ по ЗКО.

Уже на следующий день, 13 мая 2026 года, сотрудники КНБ провели оперативную закупку. Нурахунова задержали с поличным прямо на рабочем месте в селе Каратобе после получения меченых 300 тысяч тенге.

В суде Жасулан Нурахунов полностью признал свою вину и раскаялся, попросив назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Свидетель отметил, что ранее не замечал за подсудимым ничего плохого и охарактеризовал его с положительной стороны.

Адвокат и подсудимый просили суд ограничиться штрафом. В качестве аргумента они предоставили справку из банка, согласно которой на счету супруги подсудимого находилось около 8 миллионов тенге. Однако суд этот довод отклонил. По закону размер штрафа за такое преступление должен составлять от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки (то есть от 15 до 18 млн тенге), а доказательств наличия такой суммы у семьи не было. Более того, прокурор отказался заключать процессуальное соглашение на мягких условиях.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств обнаружено не было. Тем не менее, учитывая общественную опасность коррупции, судья пришел к выводу, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества.

Каратобинский районный суд признал Жасулана Нурахунова виновным по статье 366 УК РК "Получение взятки" и приговорил его к трем годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в судах, органах местного самоуправления, Нацбанке, квазигосударственном секторе и государственных организациях.

Нурахунова, находившегося до суда под подпиской о невыезде, взяли под стражу прямо в зале суда. С него также взыскано 86 500 тенге в Фонд компенсации потерпевшим. Изъятые 300 тысяч тенге возвращены владельцу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.