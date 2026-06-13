На трассе Алматы — Хоргос из-за дефекта дорожного покрытия серьезно пострадали пять автомобилей. Торчащий из полотна кусок бетона пробивал бензобаки и колеса.

Об инциденте на автодороге рассказал паблик neboldykz. На кадрах с участка «бетонки» неподалеку от поворота на село Байдибек би из-за внезапно разрушившегося покрытия прямо посреди трассы образовался опасный бетонный выступ. Водители, шедшие на высокой скорости, просто не успевали среагировать на препятствие.

Автор видео зафиксировал на обочине целый ряд разбитых машин. Так, у Jetour полностью разорвана покрышка, сильно деформирован колесный диск, у Mercedes-Benz G-Class сквозной пробой топливного бака, а у Hyundai бетонный осколок насквозь пробил снизу коробку передач, на дорогу хлынуло масло.

Всего на этом отрезке из-за дорожной ловушки одновременно застряли около пяти автомобилей.

По словам попавших в ДТП автовладельцев, оперативно получить помощь им не удалось. Звонки в «КазАвтоЖол» и службу 102 не дали результатов. Более того, пострадавшие утверждают, что мимо них проехали два экипажа патрульной полиции. На просьбы остановиться стражи порядка ответили отказом, сославшись на то, что «торопятся и у них нет времени».

Автомобилистов, планирующих поездку по маршруту Алматы — Хоргос, призывают быть предельно бдительными и снижать скорость на подходе к повороту на Байдибек би.