Национальный перевозчик Air Astana принял решение не возобновлять регулярные рейсы на Ближний восток до конца весны.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, приостановка полетов продлена по 31 мая 2026 года включительно из-за сохраняющейся напряженной ситуации в регионе.

Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке. В случае новых изменений в расписании пассажиров обещают проинформировать оперативно.

— Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает полный возврат стоимости авиабилетов без штрафов либо бесплатное перебронирование в том же классе обслуживания на рейсы с вылетом до 31 июля включительно. Также возможно бесплатное изменение маршрута на рейсы Air Astana с доплатой разницы в тарифе и аэропортовых сборах с вылетом до 31 июля включительно, - говорится в сообщении.

Если по вашему билету ранее уже проводилось перебронирование с удержанием штрафа (по инициативе пассажира до официальной отмены рейса), то сумма этого штрафа возврату не подлежит. Правила бесплатного возврата распространяются только на текущую экстренную ситуацию.