Израильские удары на юге Ливана унесли жизни пяти человек, включая журналиста, сообщает Национальное информационное агентство Ливана. Это ещё больше усилило напряжённость на фоне хрупкого режима прекращения огня, передает mgorod со ссылкой на Al Jazeera.

Первый удар был нанесён по автомобилю в деревне ат-Тири, в результате чего погибли двое находившихся внутри.

В армии Израиля заявили, что атаковали два автомобиля, выехавших с территории военного объекта, связанного с группировкой «Хезболла».

Позже, как сообщает агентство, авиаудар по зданию в том же населённом пункте ранил журналистку, которая оказалась под завалами. Амаль Халиль, работавшая в издании Al Akhbar, впоследствии была найдена мёртвой, подтвердили её коллеги.

По её словам, они отправились туда после сообщения о дрон-атаке, в результате которой погибли двое мирных жителей.

В течение нескольких часов сотрудники Красного Креста и спасатели пытались добраться до журналисток, однако не могли этого сделать из-за продолжающихся израильских ударов в этом районе.

Фараж была доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии и, как сообщается, нуждается в срочной операции.

Министерство здравоохранения Ливана ранее заявило, что Израиль «преследовал» журналистов, нанеся удар по зданию, где они укрылись.

Также СМИ сообщает, что был нанесён удар по дороге, соединяющей ат-Тири с Хаддатой, чтобы помешать бригадам скорой помощи добраться до пострадавших.