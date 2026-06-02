В Департаменте полиции ЗКО подвели итоги работы по безопасности детей за пять месяцев и рассказали, как регион подготовился к летним каникулам. Статистика радует снижением преступности, но к проверкам детских лагерей и транспорта возникли серьезные вопросы.

Этим летом в Западно-Казахстанской области будут работать 532 организации отдыха и оздоровления: 16 загородных лагерей, 509 пришкольных и 7 палаточных.

Полицейские тщательно проверили списки сотрудников, которых планировали нанять для работы с детьми - на предмет судимостей, адмштрафов и учета у психиатров или наркологов. Результаты заставляют задуматься: восемь человек, пытавшихся устроиться в лагеря, ранее привлекались к уголовной ответственности. Еще пять человек имели за плечами административные правонарушения. Очевидно, что к работе с детьми их не допустят.

– Информация по этим лицам уже направлена в управление образования для принятия мер, - заявил начальник управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжас Ибрайымов.

Перед началом каникул (с 19 по 25 мая) стражи порядка проверили 86 школьных автобусов. В трех из них нашли технические неисправности. Опасный транспорт обнаружили в Уральске, Казталовском и Сырымском районах. Владельцам выдали предписания. Пока поломки не устранят и не пройдут повторную проверку, возить детей им запрещено.

По данным Ибрайымова, всего с начала года патрульная полиция сопровождала детские автобусы 551 раз.

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