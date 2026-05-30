Летняя оздоровительная кампания 2026 года в регионе проходит под усиленным контролем санитарных служб. Главная задача - обеспечить детям безопасный отдых, предотвратить вспышки инфекций, пищевые отравления и создать комфортные условия пребывания в лагерях.

Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева, перед началом сезона все организации, занимающиеся оздоровлением детей, обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности. Без этого документа работа сезонных лагерей запрещена.

Одно из обязательных условий для получения разрешения - проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды в бассейнах, на пляжах, а также анализов почвы и песка. Все исследования должны проводиться только в аккредитованных лабораториях.

В этом году в области планируют открыть 16 сезонных детских лагерей. По данным на 28 мая, в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля уже поступило шесть заявок на получение заключений. Их рассматривают в установленном порядке.

С начала подготовки к летнему сезону санитарные службы усилили профилактическую работу. Специалисты провели 18 обучающих семинаров для руководителей и сотрудников лагерей, организовали 22 консультации по санитарным нормам и разместили 35 информационных материалов в социальных сетях. Отдельное внимание уделили работе с детьми и родителями. Им напомнили о правилах личной гигиены и профилактике инфекций.

На официальном сайте департамента работает раздел "Летний отдых детей", где регулярно обновляется список лагерей, получивших санитарно-эпидемиологические заключения.

При подготовке лагерей особое внимание уделяют безопасности объектов. До начала сезона все учреждения должны завершить ремонт и привести территории в порядок. Проверяются инженерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, проводится благоустройство территории и генеральная уборка.

До открытия лагерей обязательными остаются промывка и дезинфекция систем водоснабжения, обработка территории от насекомых и грызунов, а также другие профилактические мероприятия.

В лагерях, где предусмотрено купание в открытых водоёмах, качество воды будут контролировать не только перед открытием, но и на протяжении всего сезона.

Организаторы обязаны обеспечить детей мебелью и спальными принадлежностями, соответствующими возрасту, а также создать условия для соблюдения личной гигиены. Во всех лагерях должно быть организовано медицинское обслуживание.

Требования предъявляются и к персоналу. Сотрудники обязаны пройти медосмотры, предоставить подтверждающие документы и пройти гигиеническое обучение перед трудоустройством.

К летнему сезону также разработали два варианта рекомендательного меню для детских лагерей. Они соответствуют действующим стандартам питания. Организации могут использовать типовые варианты или адаптировать их под региональные особенности и пожелания родителей, сохраняя обязательные нормы.

Во время работы лагерей санитарные службы будут постоянно контролировать качество питания, условия хранения продуктов, работу пищеблоков и соблюдение санитарных требований. Особое внимание уделят срокам хранения и температурному режиму для скоропортящихся продуктов.