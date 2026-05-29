Таким способом получить выплаты пытались более 4,4 тысяч человек.

В Казахстане в ходе проверок выявили многочисленные факты фиктивного трудоустройства граждан ради незаконного получения социальных выплат. Мониторинг целевого использования бюджетных средств провели специалисты Государственного фонда социального страхования совместно с правоохранительными органами, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Главные результаты проверок на сегодня:

38 уголовных дел возбуждено по результатам проверочных мероприятий в 13 регионах страны.

258 компаний уличены в создании мнимых трудовых отношений и искусственном завышении доходов.

Свыше 4,4 тысяч граждан были фиктивно оформлены через эти фирмы для незаконного получения пособий.

12 организаторов схем в Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и других областях уже признаны виновными по итогам рассмотрения 9 уголовных дел.

От 3 до 5 лет лишения свободы - к таким реальным срокам заключения суды приговорили организаторов махинаций.

В ведомстве подчеркнули, что выявлять обман на стадии анализа документов помогает автоматическая перекрестная сверка данных из различных информационных систем. Перед законом за подобные махинации будут отвечать не только авторы схем, но и сами получатели выплат.