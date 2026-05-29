Самолёт Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, потерял сигнал GPS вблизи границы с Россией. В результате экипажу пришлось использовать альтернативную навигационную систему во время трёхчасового полёта, сообщает Мой Город.

По данным британских СМИ, инцидент произошёл во время возвращения Джона Хили после встречи с британскими военными, дислоцированными в Эстонии. Первым об этом сообщило издание The Times, позже информацию распространили Sky News и The Guardian.

Сообщается, что при пролёте вблизи российской границы GPS-сигнал мог быть заглушен. Ряд британских изданий предполагает, что за электронными помехами может стоять Россия, однако официальных комментариев со стороны Москвы пока не поступало.

Из-за отсутствия GPS на протяжении всего полёта пилоты были вынуждены использовать альтернативные навигационные системы. При этом отмечается, что безопасности полёта ничего не угрожало, а пассажирам сообщили, что ситуация находится под контролем.

Помимо министра обороны на борту находились его советники, фотографы и журналисты. По данным The Times, маршрут самолёта Dassault Falcon 900LX был виден на открытых сервисах отслеживания воздушных судов, поэтому остаётся неизвестным, был ли он целенаправленно выбран в качестве объекта воздействия.

Анонимный источник в Минобороны Великобритании назвал произошедшее «неосторожным вмешательством со стороны России». По его словам, британские ВВС готовы к подобным электронным помехам.

Инцидент произошёл на фоне обострения военно-политической напряжённости между Россией и Западом. Ранее уже сообщалось о случаях подавления GPS-сигналов вблизи российского воздушного пространства.