Служебный автомобиль, в котором Ерболат Игали ехал вместе с водителем на работу, перевернулся на трассе.

По данным департамента Атырауской области, трагедия случилась 26 мая на автомобильной дороге Миялы - Сагыз.

- 27-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Prado, не справился с рулевым управлением, из-за чего внедорожник на скорости вылетел с трассы и перевернулся в кювет, - отметили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летний пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.

Как сообщает 24.kz в салоне авто находился заместитель акима Кызылкогинского района Атырауской области Ерболат Игали. Отмечается, что погибший занимал должность замакима района января 2023 года.