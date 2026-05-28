В Казахстане зафиксирована новая схема обмана вкладчиков ЕНПФ. Мошенники обещают увеличить размер пенсии за счет "найденного" стажа, но для этого просят назвать SMS-код.

Единый накопительный пенсионный фонд обратился к казахстанцам из-за участившихся случаев обмана вкладчиков. Злоумышленники начали использовать новую легенду, связанную с увеличением выплат.

- В филиалы ЕНПФ часто стали обращаться вкладчики, за которых якобы не платят обязательные пенсионные взносы. Злоумышленники, представляясь сотрудниками фонда, звонят и сообщают об обнаружении нескольких лет стажа работы, не включенных в общий стаж для расчета пенсии, предлагают произвести перерасчет пенсии в сторону увеличения, - говорится в сообщении.

Чтобы усыпить бдительность граждан, звонящие ведут себя уверенно и даже приглашают человека на личный прием в реальные отделения ЕНПФ, называя их настоящие адреса. Однако под предлогом заботы об удобстве и быстроте обслуживания они предлагают удаленно забронировать электронную очередь и просят продиктовать пришедший на телефон SMS-код.

В ведомстве признали, что некоторые получатели выплат уже доверились этой уловке и передали секретные пароли преступникам.

- Сотрудники ЕНПФ не звонят, не запрашивают по телефону, почте или в мессенджерах SMS-коды, пароли, реквизиты карт или другие конфиденциальные данные. ЕНПФ оказывает все услуги абсолютно бесплатно, - предупредили казахстанцев в фонде.

Специалисты подчеркивают, что процедура оформления любых пенсионных выплат строго регламентирована законом и не может проводиться в режиме телефонного разговора.

- Если звонящий знает ваше имя, ИИН, адрес или место работы, это не значит, что он официальное лицо. Эти данные могли быть получены злоумышленниками из открытых источников, - напомнили в ЕНПФ.

Как обезопасить себя и свои сбережения: