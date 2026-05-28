В субботу, 30 мая, автомобилистам придётся скорректировать свой маршрут из-за ремонтных работ.

По информации городского акимата, ограничения введут на мосту "Динамо" через реку Чаган. На путепроводе планируется проведение ремонтных работ.

Движение по одной из полос будет временно перекрыто 30 мая с 09:00 до 17:00.

В связи с этим на данном участке дороги возможны автомобильные заторы. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием, учитывать временные неудобства и заранее планировать свой маршрут, чтобы не терять время в пробках.