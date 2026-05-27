В Казахстане намерены ужесточить правила выдачи кредитов с целью снизить уровень закредитованности населения и укрепить устойчивость финансовой системы. С 1 января 2027 года планируется ввести новый предельный показатель общей долговой нагрузки граждан, передает Мой Город со ссылкой на Kazinform.

В эфире программы «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly эксперты обсудили, каким образом новые меры могут повлиять на финансовое поведение граждан, политику банков в сфере кредитования и состояние бизнеса.

Инициатива Национального банка обусловлена необходимостью обеспечить более безопасное развитие кредитного рынка и побудить банки к более ответственному подходу при выдаче займов. Новый коэффициент долговой нагрузки, соотносящийся с доходами, будет показывать, насколько текущие обязательства и новый кредит соответствуют годовому доходу заемщика.

Суть нововведения разъяснил руководитель пресс-службы Национального банка РК Асан Ахметжан.

— Если этот показатель слишком высокий, значит человеку будет тяжело выплачивать кредит дальше и возрастает риск остаться без средств. Такие меры помогут укрепить финансовую систему страны и упорядочить сферу кредитования, — отметил он.

Как уточнили в Нацбанке, наблюдение за показателями по автокредитам, ипотеке и беззалоговым потребительским займам продолжится, однако для этих категорий не планируется вводить отдельные предельные значения. При этом действующие требования по коэффициенту долговой нагрузки сохранятся.

Одновременно в стране увеличивается число граждан, оформляющих кредиты не только на необходимые нужды, но и на второстепенные покупки — вплоть до смартфонов и свадебных расходов, после чего некоторые прибегают к процедуре банкротства. В этой связи экономист Ляззат Жанмолдаева считает, что предлагаемые ограничения в перспективе принесут ощутимую пользу экономике.

— С одной стороны, это повысит финансовую грамотность: люди будут понимать, что кредит могут не одобрить, перестанут закрывать один долг другим, совершать эмоциональные покупки и набирать займы с мыслью: «Подам на банкротство». С другой стороны, это поможет освободиться от долгового бремени и сдерживать инфляцию, — считает эксперт.

По её словам, ранее банки получали сверхприбыль благодаря краткосрочному кредитованию населения. Так, в 2025 году рост прибыли составил 6,2%, тогда как в предыдущие годы этот показатель доходил до 17%. Введение новых пруденциальных норм и требований по резервированию может снизить доходность банков и подтолкнуть их к более активному финансированию реального сектора экономики — производства и бизнеса, вместо массовой выдачи краткосрочных займов населению.

В то же время у инициативы есть и обратная сторона. Финансовый аналитик Меруерт Куанышбеккызы предупреждает, что, несмотря на возможное повышение финансовой дисциплины, нововведения могут негативно сказаться на малом и среднем бизнесе.

— Сейчас многие предприниматели уже испытывают трудности. Особенно тяжело придется малому и среднему бизнесу, потому что их товары больше не смогут так активно продаваться в рассрочку. В результате замедлится общий товарооборот. Кредитование — это ведь «драйвер» экономики, — отметила эксперт.

По её мнению, снижение объемов торговли может замедлить развитие субъектов МСБ и привести к уменьшению налоговых поступлений, при этом долгосрочные последствия таких изменений пока трудно оценить.

Для минимизации рисков экономист Ляззат Жанмолдаева предлагает развивать альтернативные инструменты государственной поддержки бизнеса. В частности, речь идет о расширении льготного кредитования под 5% через фонд «Даму», а также о развитии аграрных и кластерных проектов для производителей мяса, молочной продукции и других товаров повседневного спроса, что может способствовать стабилизации ситуации на рынке.