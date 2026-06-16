Рейды на крупнейших торговых площадках страны вскрыли миллиардные скрытые доходы и засилье перекупщиков.

Правительство РК и профильные ведомства начали масштабную зачистку продовольственных рынков от лишних посредников, из-за которых растут цены на социально значимые продукты. Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, главная задача - убрать лишние звенья между фермерами и покупателями, сделав ценообразование полностью понятным и контролируемым.

Борьба с перекупщиками уже перешла в практическую фазу. Под прицел ревизоров попали 63 ключевых рынка страны, серьезно влияющих на цены. Инспекторы уже проверили 18 крупнейших площадок, включая алматинские "Алтын Орда" и "Барыс-4", вскрыв около 486 различных нарушений.

- Параллельно усиливается работа по наведению порядка в товаропроводящих цепочках. С начала года из них исключено 150 непродуктивных посредников. При этом проверки показывают, что проблемы носят системный характер от контрафакта и немаркированной продукции до теневого оборота, нарушений кассовой дисциплины, неоформленных трудовых отношений и многократной субаренды торговых мест, - доложил председатель Комитета торговли Минторговли Ернур Жаутикбаев.

Отдельной проблемой стал незаконный оборот товаров. Несмотря на запреты, в регионах массово продают импортные куриные яйца без документов и маркировки - изъято уже 32,5 тысячи штук. Теперь контрабанду будут уничтожать под обязательную видеофиксацию.

К проверкам подключилось Министерство финансов, специалисты которого провели комплексный аудит на 38 крупных рынках. Оказалось, что огромная часть бизнеса по-прежнему работает в "серой" зоне, скрывая реальные доходы и налоги.

- Анализ показал, что 4 843 субъекта осуществляли розничную торговлю без регистрации контрольно-кассовых машин, а у 5 846 отсутствовали зарегистрированные POS-терминалы. Также выявлено 247 субъектов с признаками занижения доходов. В отношении них назначены дополнительные анализы и хронометражные обследования. Также в адрес 109 субъектов направлены уведомления о необходимости явки на заслушивания. На сегодняшний день проведены заслушивания в отношении 74 субъектов, по итогам которых представлены дополнительные декларации о совокупном доходе на сумму 3,5 млрд тенге, - говорится в публикации министерства.

Параллельно на рынках работают сотрудники МВД. На базарах и прилегающих к ним территориях полицейские пресекли более 2,3 тысячи фактов стихийной торговли, а также выявили сотни случаев незаконного предпринимательства.

По итогам проверок региональным акиматам поручили установить на рынках тотальное видеонаблюдение, усилить контроль за торговыми надбавками и жестко вытеснять нелегальных перекупщиков. В профильном ведомстве подчеркивают: время компромиссов прошло.