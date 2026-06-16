Министерство внутренних дел РК провело громкое задержание создателей крупнейшей платформы интим-услуг.

В Казахстане задержали конечных бенефициаров одного из самых известных теневых интернет-ресурсов - Kyzdar.net. По информации ведомственного медиа-портала Polisia.kz, масштабную спецоперацию по поимке организаторов провели сотрудники Министерства внутренних дел в июне текущего года.

Следствие установило, что создателями и владельцами криминального ресурса оказались основатели вполне легальной казахстанской IT-компании. Написанный ими сайт использовался не просто для рекламы и пропаганды сводничества, но и служил своеобразным "полигоном". На нем программисты тестировали технические решения, которые затем внедряли в свои законные программные продукты.

Сам нелегальный бизнес развивался гигантскими темпами. На платформе было размещено около 9 тысяч анкет секс-работников, включая сотни страниц лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Доходы от этой деятельности полностью содержали IT-компанию. По предварительным подсчетам МВД, теневой оборот портала превышал 500 миллионов тенге в месяц.

Чтобы скрыть финансовые потоки от контролирующих органов, организаторы активно использовали криптовалютные инструменты. Однако запутать следы им не удалось. В ходе обысков оперативники изъяли у фигурантов внушительный арсенал и запасы наличности.

У задержанных конфисковали 144 миллиона тенге наличными, более 1,3 миллиона долларов США (из которых свыше 300 тысяч находились в криптокошельках), а также оружие с боеприпасами. Кроме того, полицейские арестовали около 150 единиц компьютерной техники, автотранспорт и ключевую документацию.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Оперативники устанавливают полный круг соучастников и детальные схемы, по которым легализовались сотни миллионов теневых тенге. В МВД подчеркнули, что продолжат жестко пресекать подобные высокотехнологичные криминальные схемы.