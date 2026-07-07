Встать и пойти: ученые нашли простой способ снизить риск рака

Новое исследование показало, что даже пятиминутные перерывы на активность во время сидячей работы помогают значительно снизить риск развития онкологических заболеваний.

Длительное пребывание в сидячем положении связано с негативными последствиями для здоровья, включая повышенный риск развития рака. Согласно данным, опубликованным Euronews, каждый дополнительный час непрерывного сидения повышает риск смерти от онкологических заболеваний на 10%. Специалисты отмечают, что опасность зависит не только от общей продолжительности неподвижности, но и от отсутствия пауз в ней.

Как снизить риски без спортзала

Экспериментальные данные из журнала PLOS Medicine подтверждают: даже простая бытовая активность выступает эффективной профилактикой:

Замена одного часа сидения легкой домашней работой или ходьбой снижает риск смерти от рака на 12%.

Сокращение времени сидения на 30 минут за счет умеренной нагрузки (например, уборки) уменьшает риск на 8%.

Всего пять минут интенсивной активности (бег или активные игры) снижают этот показатель на 22%.

Исследователи подчеркивают, что легкая активность часто недооценивается в действующих рекомендациях по здоровью. Регулярные перерывы на движение помогают организму поддерживать метаболические процессы, которые замедляются при длительном сидении. Включение таких простых привычек в повседневный график - это доступный и эффективный способ поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.