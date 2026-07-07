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Социум

Ждать ли казахстанцам нового повышения цен на газ до конца года?

Как сообщили в Минэнерго, дальнейшее повышение в ближайшие месяцы не рассматривается.
Варвара Тыщенко
Ждать ли казахстанцам нового повышения цен на газ до конца года?
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вопрос о возможной корректировке тарифов на газ до конца текущего года прокомментировал вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе брифинга в правительстве.

Представитель министерства напомнил, что с 1 июля в Казахстане уже была проведена индексация оптовых цен на газ, рост составил 33%. Согласно актуальным планам ведомства, дальнейшее повышение в ближайшие месяцы не рассматривается.

- С 1 июля новые цены уже вступили в силу, других изменений в настоящее время мы не ожидаем. На сегодняшний день мы не ожидаем нового изменения цен до конца текущего года. Каких-либо решений или рассмотрения вопроса о дальнейшем повышении пока не ведется, - заявил Кайырхан Туткышбаев.

Тем не менее, вице-министр подчеркнул критическую важность развития инфраструктуры, так как ее содержание требует значительных ресурсов. По словам спикера, компания QazaqGaz продолжает субсидировать тарифы для населения.

- Ее необходимо поддерживать. Кроме того, QazaqGaz субсидирует тарифы для населения, поэтому этот вопрос необходимо постепенно решать, чтобы своевременно проводить подготовку к отопительному сезону, - добавил вице-министр.

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