Наследникам через суд пришлось делить дом умерших супругов в ЗКО

Суд района Байтерек ЗКО рассмотрел гражданское дело, которое наглядно показывает, с какими трудностями можно столкнуться при оформлении наследства, если вовремя не определить доли в имуществе.

В суд обратились родственники умершей семейной пары. Они хотели официально вступить в права наследства, однако нотариус им отказал. Выяснилось, что при жизни супруги не определили свои доли в совместно нажитом имуществе, поэтому выдать свидетельство о наследстве по закону было невозможно. Родственникам пришлось решать этот вопрос в судебном порядке. Об этом случае рассказали в пресс-службе суда ЗКО.

Как установил суд, жилой дом и земельный участок пара приобрела, находясь в законном браке. При этом никакого соглашения о разделе имущества супруги не составляли, а брачный договор не заключали.

- Согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье", все нажитое в браке имущество считается общей совместной собственностью, а доли супругов признаются равными, если между ними нет других договоренностей. Изучив материалы дела, суд признал требования истцов законными и разделил имущество умерших поровну - по 1/2 доле каждому, - подчеркнули в пресс-службе суда.

Благодаря этому решению суда наследники наконец-то смогут завершить процедуру у нотариуса и оформить недвижимость на себя. Решение суда пока не вступило в законную силу.