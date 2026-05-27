В Уральске разыскивают местного жителя, который ушел из дома больше недели назад и до сих пор не вернулся. Родные пропавшего просят жителей города и области оказать содействие в поисках.

Как рассказала племянница пропавшего Фариза Максотова, 64-летний Маженов Амангелди пропал 17 мая в районе старого 5-го микрорайона (в районе Автопарка).

-Дядя вышел из дома и исчез. С тех пор никакой связи с ним нет. Ситуация осложняется тем, что у него есть проблемы с сердцем, а никаких документов при себе не было. Мы очень переживаем за его здоровье и жизнь, — поделилась Фариза Максотова.

Семья уже официально обратилась в правоохранительные органы и написала заявление в полицию, однако на данный момент поиски пока не дали результатов. Родные и близкие очень ждут любой информации, которая поможет установить его местонахождение.

Приметы пропавшего: рост около 170 см. Вес: примерно 80 кг. Был одет в серую спортивную куртку, черные брюки и черные сандалии.

В департаменте полиции сообщили, что заявление о пропаже поступило и стражи порядка занимаются его поисками.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении Амангелди Маженова родные просят незамедлительно сообщить им по телефону 87024301063 или 102.