Как рассказала племянница пропавшего Фариза Максотова, 64-летний Маженов Амангелди пропал 17 мая в районе старого 5-го микрорайона (в районе Автопарка).
-Дядя вышел из дома и исчез. С тех пор никакой связи с ним нет. Ситуация осложняется тем, что у него есть проблемы с сердцем, а никаких документов при себе не было. Мы очень переживаем за его здоровье и жизнь, — поделилась Фариза Максотова.
Семья уже официально обратилась в правоохранительные органы и написала заявление в полицию, однако на данный момент поиски пока не дали результатов. Родные и близкие очень ждут любой информации, которая поможет установить его местонахождение.
Приметы пропавшего: рост около 170 см. Вес: примерно 80 кг. Был одет в серую спортивную куртку, черные брюки и черные сандалии.
В департаменте полиции сообщили, что заявление о пропаже поступило и стражи порядка занимаются его поисками.
Всех, кто знает что-либо о его местонахождении Амангелди Маженова родные просят незамедлительно сообщить им по телефону 87024301063 или 102.