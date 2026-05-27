На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым предприниматель Айдар Бакыев предложил выделить городу Ош 2–3 тонны золота в качестве компенсации для предпринимателей, пострадавших при проведении работ в городе в период, когда мэром был Жениш Токторбаев, передает Мой Город.

По словам очевидцев, это заявление вызвало улыбку у президента и у участников встречи.

Садыр Жапаров в ответ отметил, что объем, о котором идет речь, является крайне значительным и оценил его стоимость почти в 400 миллионов долларов.

«Знаете, сколько стоит 2-3 тонны золота? Почти 400 млн долларов», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что выделение такого количества золота невозможно, однако вопрос компенсаций пострадавшим предпринимателям будет рассмотрен в установленном порядке.