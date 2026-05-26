В Северо-Казахстанской области выявили новый способ интернет-мошенничества, в результате которого 44-летняя женщина потеряла свыше 1 миллиона 850 тысяч тенге, передает Мой Город со ссылкой на аккаунт

Злоумышленники связались с ней, представившись сотрудниками ЦОНа, и предложили оформить бесплатное школьное питание для детей на следующий учебный год дистанционно.

Под предлогом «постановки в очередь» они убедили женщину сообщить четырёхзначный код из SMS. Получив доступ, мошенники сняли деньги с её депозита и оформили на неё крупный кредит.

Сотрудникам полиции удалось установить трёх дропперов, через которых средства были выведены за границу.

Благодаря системе Antifraud один из переводов на сумму 600 тысяч тенге удалось вовремя заблокировать и вернуть пострадавшей. Оставшиеся средства женщине предстоит взыскивать в судебном порядке.

Дропперам грозит уголовная ответственность. В МВД Казахстана в очередной раз напомнили: ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним лицам коды из SMS-сообщений.