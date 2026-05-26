Министерство просвещения рассматривает вариант поэтапного отказа от СОР и СОЧ.

На брифинге в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила о возможной масштабной реформе школьного образования. Ведомство рассматривает вариант поэтапного отказа от СОР и СОЧ.

- Сейчас Минпросвещения проводит большую аналитическую работу по вопросам СОР и СОЧ, потому что это критериальное оценивание, оно предопределено в стандарте образования. Сейчас внедряем отдельные контрольные работы - это диктант, сочинение, изложение. Поэтому мы думаем, что будем потихоньку отходить от СОЧ, - сообщила Жулдыз Сулейменова.

Окончательное решение по классам и предметам министерство примет после детального изучения статистики успеваемости. Итоги масштабного анализа подведут к концу лета.