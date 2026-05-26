На брифинге в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила о возможной масштабной реформе школьного образования. Ведомство рассматривает вариант поэтапного отказа от СОР и СОЧ.
- Сейчас Минпросвещения проводит большую аналитическую работу по вопросам СОР и СОЧ, потому что это критериальное оценивание, оно предопределено в стандарте образования. Сейчас внедряем отдельные контрольные работы - это диктант, сочинение, изложение. Поэтому мы думаем, что будем потихоньку отходить от СОЧ, - сообщила Жулдыз Сулейменова.
Окончательное решение по классам и предметам министерство примет после детального изучения статистики успеваемости. Итоги масштабного анализа подведут к концу лета.
- Но для этого нам нужны обоснования, в том числе аналитика - в этом году мы провели аналитику с 1-го по 11-е классы, посмотрели задания и ответы. Конечно, некоторые системы не загружают ответы СОР и СОЧ. К августовской конференции мы четко скажем, в каких классах мы будем это оставлять, а в каких заменять, - подчеркнула министр.