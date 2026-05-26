Овец продают примерно по 77 тысяч тенге, баранов по 86 тысяч тенге.

В Казахстане до Курбан айта еще остается время, однако цены на сельскохозяйственных животных уже заметно увеличились, передает Мой Город.

По данным Energyprom.kz , сейчас средняя стоимость коровы на рынках превышает 489 тысяч тенге, быка составляет около 526 тысяч тенге, а лошади стоят в среднем более 580 тысяч тенге. Самыми дорогими традиционно остаются верблюды, их цена в среднем превышает 800 тысяч тенге.

Овец продают примерно по 77 тысяч тенге, баранов по 86 тысяч тенге. На фоне приближающегося праздника спрос на животных продолжает расти, что дополнительно подталкивает цены вверх.

Отмечается, что стоимость жертвоприношения также увеличилась. По данным ДУМК, в этом году услуга обходится примерно так: овца от 100 до 150 тысяч тенге, козел от 55 до 100 тысяч тенге, крупный рогатый скот до 945 тысяч тенге, а верблюд до 1,1 млн тенге.