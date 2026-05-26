Сегодня местным дачникам приходится добираться до своих участков на автобусах, что максимально неудобно и отнимает много сил, в то время как альтернативный речной транспорт сейчас не курсирует.

В этом году уникальные для Казахстана регулярные дачные речные маршруты могли бы отметить 50-летний юбилей, а самому речному флоту исполнилось 100 лет. Однако полувековая история пассажирских перевозок на воде оказалась под угрозой срыва. Из-за хронических невыплат субсидий и бюрократии перевозчик впервые отказался участвовать в весеннем конкурсе.

Исполнительный директор ТОО "УралФлотСервис" Альбек Джангазиев рассказал, почему водный транспорт остался на приколе, а дачники вынуждены рисковать жизнью.

Бюрократический тупик: как устроена система субсидий

Речные пассажирские перевозки - проект социально значимый и убыточный. Чтобы билеты оставались доступными для пенсионеров, государство ежегодно выделяет субсидии на топливо, амортизацию судов и прочие расходы.

Обычно процедура выглядит так:

Январь - Февраль: Отдел ЖКХ объявляет конкурс.

Март: Определяется победитель и подписывается договор до конца октября.

Апрель - Октябрь: Начинается навигация. Параллельно акимат должен утвердить постановление об убыточности маршрута.

- С документами от акимата всегда происходят задержки. Пока постановление проходит все согласования, реальные деньги за весенние рейсы перевозчик получает в лучшем случае к августу. Работать несколько месяцев приходится за свой счет и в долг, - отмечает Альбек Джангазиев.

Последняя капля: долги и суды с ЖКХ

В 2025 году терпение речников лопнуло. Перевозчик отработал весь сезон, но обещанных денег за сентябрь и октябрь так и не увидел.

- В соседних областях транспорт поддерживают, выделяют миллиарды. А у нас - только обещания. Осенью выяснилось, что нас вообще забыли включить в список на субсидирование. Мы хотели остановить теплоходы ещё в сентябре, но пожалели людей: дачникам нужно было вывозить урожай, шланги, вёдра, иначе всё разворуют. Руководство области обещало всё выплатить, мы поверили и отработали до конца октября. А в декабре главу ЖКХ уволили, а новый руководитель договариваться мирно не захотел, - рассказывает Альбек Джангазиев.

Предприятию пришлось платить налоги, покупать солярку и запчасти в долг. В итоге речники пошли в суд.

- В январе 2026 года суд признал правоту перевозчика. В феврале решение вступило в силу: ЖКХ обязали выплатить 2 миллиона тенге (часть субсидии за сентябрь). Суд за октябрьские выплаты тянется до сих пор. Первое заседание прошло 4 мая 2026 года, следующее - 24 мая, - поясняет ситуацию представитель речфлота.

Условия возвращения

По словам спикера, в марте этого года власти просили флот снова выйти на маршруты.

- Мы поставили свои условия: оплатите долг за октябрь прошлого года, и мы выйдем в тот же день. Денег не нашли. В итоге страдают простые люди. К нам приходят плачущие бабушки, у них перерастает рассада, а добраться до участков они не могут. При этом простой судов наносит колоссальный ущерб самому флоту. Зимой катера и понтоны вмерзли в лёд толщиной до метра, так как поднять их на берег без денег за субсидии было невозможно. И даже если сейчас привести технику в порядок, работать без финансовой поддержки предприятие не сможет, - говорит Джангазиев.

Опасная альтернатива

В качестве альтернативы власти запустили для дачников автобусы, но этот вариант оказался максимально неудобным.

- Автобусы ходят только до первого серьёзного дождя, потом грунтовые дороги размывает, и проехать туда будет невозможно, - отмечает спикер. - После паводков на дачах появилось много новых владельцев, которые не знают местности. Этим пользуются нелегальные перевозчики. Они возят людей на частных лодках без лицензий и спасательных жилетов, собирая по 750 тенге в одну сторону. Для сравнения: официальный билет на безопасный речной теплоход стоил всего 150–200 тенге.

Что в итоге?

Речной флот ЗКО - единственный выживший пассажирский флот в Казахстане. Сейчас предприятие держится на плаву только за счёт других коммерческих видов работ (добыча песчано-гравийной смеси) и пытается сохранить уникальные кадры. Летом здесь подрабатывает молодёжь, а зимой сотрудников трудоустраивают в ремонтные цеха, сварщиками и водителями.

Перевозчики подчеркивают: они не жалуются, но ситуация дошла до абсурда. Пока чиновники затягивают суды и перекладывают бумажки, сотни простых дачников ежедневно рискуют жизнью, переплачивая "лодочникам"-нелегалам.

Что ответили в ЖКХ

В городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили, что чиновники уже трижды пытались запустить речные трамваи. Однако на объявленные конкурсы по перевозке дачников водным путем не заявился ни один предприниматель.

- Сейчас мы запустили альтернативу, люди ездят на автобусе, продлили дачный маршрут № 23А. Автобус курсирует утром и вечером, - ответили в ЖКХ.

Что говорят дачники

Зауреш Сариева ведёт активный образ жизни и, несмотря на пенсионный возраст, продолжает ухаживать за своей дачей. По её словам, отмена речных рейсов превратила поездки на участки в ежедневное испытание.

- Мы без речного транспорта очень сильно страдаем. Если в прошлом году мы могли перевозить свои вёдра, матрасы и другие необходимые вещи на теплоходе, то в этом году испытываем максимальные неудобства, - делится пенсионерка. - Автобус, который нам продлили, сначала заезжает на Вторые дачные. Чтобы добраться до участка, уходит больше часа, хотя раньше это занимало всего 15 минут. В автобусе все недовольны, он переполнен, настоящая давка. В основном на дачи ездят пожилые люди. Вот через неделю пойдёт клубника, как мы будем ездить, я просто не представляю. Для нас это огромный труд - вырастить свою ягоду.

Альтернатива теплоходам в виде частных перевозчиков дачников тоже не устраивает - такие поездки попросту небезопасны.