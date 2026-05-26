Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев собрал руководителей управлений, департаментов, а также акимов городов и районов, чтобы обсудить этику чиновников и борьбу с коррупцией. Глава региона напомнил слова президента: борьба со взяточничеством - это не разовая акция, а постоянная системная работа, и общество должно стать абсолютно нетерпимым к любым проявлениям коррупции.
Особый акцент аким сделал на новом законе, который повышает планку для госслужащих.
- Как вам известно, на прошлой неделе президент подписал закон "О государственной службе". Одним из ключевых направлений документа в новой редакции является внедрение института безупречной репутации, направленного на обеспечение высокого уровня честности и этичности государственных служащих. Честный труд и справедливые поступки возвышают авторитет каждого гражданина. Государственный служащий должен быть примером для общества как своим поведением, так и поступками, - отметил Нариман Турегалиев.
После докладов о том, как в регионе борются с нарушениями дисциплины, аким ЗКО предупредил: любой, кто подорвет доверие людей к госслужбе, ответит по закону.
Вместе с тем Нариман Турегалиев поднял проблему, которая возмутила его больше всего - использование служебных машин не по назначению. Глава области поручил проверить весь госавтопарк, а для контроля за медицинской техникой принял радикальные меры.
- Мы прилагаем большие усилия для материально-технического оснащения важных сфер. Однако в некоторых организациях закупленные абсолютно новые автомобили либо простаивают без дела, либо используются не по назначению. Поручаю в течение одного месяца установить системы видеонаблюдения на каждую машину скорой помощи и подключить их к областному и районным центрам оперативного управления, - заявил глава региона.