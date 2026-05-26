История с жительницей Актобе, которой прилетел мяч в лицо во время футбольного матча, получила неожиданное продолжение. Подарки, врученные клубом в знак примирения, выставили на продажу за внушительную сумму.

Матч в рамках Кубка Казахстана между ФК "Актобе" и "Алтай", прошедший 13 мая на центральном стадионе, многодетная мама Аянай Елтокова запомнит надолго. Во время игры мяч после удара соперника на полной скорости улетел на трибуны и попал женщине прямо в лицо, сообщает Telegram-канал Halyqstan.

Удар был такой силы, что матери четверых детей потребовалась срочная госпитализация. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и наложили швы на лицо. По словам пострадавшей, после инцидента её начали мучать сильные головные боли, бессонница и стресс.

Изначально предложенная клубом компенсация вызвала у актюбинки бурю негодования. "Красно-белые" принесли извинения и предложили женщине годовой абонемент и фирменную футболку. По её словам, на трибунах не было ни защитных сеток, ни предупреждающих знаков. Она заявила, что намерена судиться.

До суда дело так и не дошло - сторонам удалось прийти к компромиссу. Весомым аргументом в перемирии стало участие звездного легионера "Актобе", португальца Луиша Нани.

Именитый футболист лично встретился с пострадавшей фанаткой и вручил ей два сезонных абонемента в безопасный сектор стадиона, а также игровую футболку со своим автографом. Была ли выплачена дополнительная денежная компенсация, администрация клуба не уточнила.

Спустя всего несколько дней внимательные пользователи Казнета обнаружили те самые подарки от ФК "Актобе" на сайте бесплатных объявлений OLX. Футболку Луиша Нани (№17) с его личным автографом выставили за 400 тысяч тенге. Два годовых абонемента на матчи оценили в 60 тысяч тенге.

Личность продавца долго устанавливать не пришлось. На фотографии в объявлении рядом со звёздным португальцем стоит молодой мужчина, в котором пользователи соцсетей безошибочно опознали супруга Аянай Елтоковой.

Ситуация спровоцировала волну споров в местных пабликах. Мнения горожан разделились: одни считают, что раз вещи подарены, то владелица имеет полное право распоряжаться ими как угодно - в том числе и продать, чтобы покрыть расходы на лечение. Другие же посчитали такой шаг неэтичным по отношению к клубу и лично к Нани, который пошёл навстречу болельщице.

На момент публикации материала оба объявления всё ещё остаются активными на сайте OLX.