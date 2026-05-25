Рассказываем, как правильно выбрать кастрюлю под тип плиты и не испортить ужин.

Покупка кухонной утвари часто превращается в лотерею: красивая посуда из супермаркета может безнадёжно испортить ужин в первый же день. Эксперты предупреждают, что залог кулинарного успеха кроется в правильном сочетании материала и типа вашей плиты. Например, для индукционных панелей требуются кастрюли с магнитным дном, а для классического газа критически важна высокая теплопроводность стенок.

Правильно подобранный материал гарантирует, что еда не вступит в опасную химическую реакцию, а само блюдо прогреется равномерно и сохранит максимум витаминов.

Нержавейка и литой алюминий: практичность и скорость

Нержавеющая сталь остаётся самым универсальным материалом, так как вообще не реагирует на кислоты - в ней можно варить ягодные компоты, томатные соусы и сутками хранить еду. Она не боится металлических лопаток и легко отмывается в посудомойке. Чтобы пища не пригорала, выбирайте модели только с толстым многослойным капсульным дном.

Литой алюминий с антипригарным покрытием идеален для тех, кто вечно спешит, так как вода в нём закипает за считанные минуты. Защитный слой позволяет тушить продукты практически без масла, делая рацион диетическим. Главный минус - покрытие легко поцарапать, оно со временем стирается, а мыть такую посуду можно только мягкой губкой.

Эмаль, керамика и чугун: эстетика с жёсткими правилами