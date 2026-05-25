По материалам дела, женщина во дворе своего дома несколько раз ударила лопатой собаку по кличке Герда. В момент происшествия она была пьяна. Случай произошёл 31 марта этого года.

У животного диагностировали множественные травмы: гематомы, отёки мягких тканей и сильную болезненность. Состояние собаки ветеринары оценили как средней степени тяжести. Раненую собаку, стаффордширского терьера, передали известному кинологу Мамучару Жабасову.

На суде женщина частично признала вину и попросила смягчить наказание.

Суд признал её виновной по статье "Жестокое обращение с животным". С учётом материального положения и наличия несовершеннолетнего ребёнка ей назначили 100 часов общественных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.