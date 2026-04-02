Предположительно животное избили из-за конфликта с кошкой.

31 марта область потрясло видео, на котором 39-летняя женщина избивает собаку лопатой. При задержании она оказала полиции активное сопротивление.

Раненую собаку, стаффордширского терьера по кличке Герда, передали известному кинологу Мамучару Жабасову. В своём инстаграме он рассказал, что причиной агрессии могло стать нападение собаки на кошку, но сама жестокость хозяйки поражает:

- Я не понимаю: если человек так любит свою кошечку (животное), как она может так колошматить другое животное. Это что и как вообще, что творится в этом мире, где мы не туда повернули, где ошиблись. Ночь, 01:00. Мы на базе, куда привезли бедняжку. Зовут её Герда, порода - стаффордширский терьер. Судя по информации от очевидцев, ей очень не повезло в плане жизни: сменила несколько хозяев, - делится Мамучар Жабасов.

Сейчас кинолог занимается лечением Герды. Собака обессилена, у неё травмы головы, челюсти и множественные ушибы по всему телу. Ей промывают раны и ставят необходимые уколы.

Напомним, что на женщину избившую животное завели уголовное дело, а за неповиновение полиции административное дело.