Юрист и общественный деятель Айгуль Орынбек заявила, что шымкентский предприниматель и депутат маслихата Туркестанской области Аcет Кайыпбеков избил женщину, передает Мой Город со ссылкой на ult.kz.

По словам активистки, мужчина, попавший на видео, распространяемом в сети, на протяжении нескольких лет систематически применял насилие к женщине, с которой состоял в религиозном браке.

Как утверждает юрист, депутат, рассчитывая на свое влияние, пытался избежать ответственности.

«Мне написала еще одна женщина, попросившая помощи. Само то, что она говорила, со слезами на глазах, заставляет задуматься: “Он никого не боится. Полностью полагается на свое богатство и связи. Даже когда я сказала, что обращусь к вам, он ответил: ‘… Айгуль Орынбек’” (нецензурное выражение опущено).

Я всегда говорю одно: нет никакого статуса, который мог бы оправдать мужчину, поднявшего руку на женщину. Будь он предпринимателем, депутатом или чиновником — это не имеет значения. Закон должен быть одинаков для всех», — сказала она.