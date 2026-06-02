Дорожные камеры и инспекторы массово фиксируют шторки, пленки и фальшивые номера на республиканских магистралях.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", с начала 2026 года на республиканских трассах выявили уже 1 942 автомобиля со скрытыми, подложными или измененными госномерами.

Чаще всего водители идут на такие махинации, чтобы обойти камеры фиксации и не платить за проезд. Однако дорожники предупреждают: подобные трюки не просто незаконны, но и опасны, так как в случае серьезного ДТП или ЧП идентифицировать машину-призрак будет практически невозможно.

Электронные шторки и наклейки: на чем попадаются нарушители

Специалисты нацкомпании ведут непрерывный мониторинг платных участков. Камеры и инспекторы фиксируют самые разные ухищрения, к которым прибегают автовладельцы для обмана системы.

Чаще всего в ход идут следующие приспособления:

поддельные или чужие номерные знаки от других машин;

специальные светоотражающие пленки и маскирующие наклейки;

механические шторки, переворачивающиеся рамки и электронные панели;

банальное умышленное загрязнение номеров.

Все собранные фото- и видеоматериалы сотрудники "КазАвтоЖола" теперь в оперативном режиме передают патрульной полиции для перехвата нарушителей прямо на трассе.

Чем рискуют любители бесплатной езды

В нацкомпании напоминают, что за грязный, нестандартный или криво установленный госномер можно отделаться обычным административным штрафом. А вот за намеренную маскировку или фальшивые знаки наказание будет максимально жестким.

За использование подложных номеров и любых спецприспособлений для их сокрытия законодательство РК предусматривает не только крупные денежные взыскания, но и реальное лишение водительских прав. Дорожные службы призывают автовладельцев соблюдать дисциплину и вовремя оплачивать проезд, напоминая, что сэкономить несколько сотен тенге ценой потери прав - сомнительная выгода.