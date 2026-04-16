В Уральске патрульные полицейские остановили пикап Toyota Hilux с поддельными государственными номерами. Как сообщает портал polisia.kz, знаки были изготовлены на бумажном носителе и визуально имитировали оригинал.
Проверка показала, что установленные номера не принадлежат данному автомобилю и использовались незаконно. В отношении водителя составили административные протоколы за использование подложных номеров и управление транспортом со скрытыми знаками.
Автомобиль водворен на штрафстоянку.
В полиции напомнили, что использование самодельных или изменённых номеров влечёт строгую ответственность согласно законодательству.