Знаки были изготовлены на бумажном носителе и визуально имитировали оригинал.

В Уральске патрульные полицейские остановили пикап Toyota Hilux с поддельными государственными номерами. Как сообщает портал polisia.kz, знаки были изготовлены на бумажном носителе и визуально имитировали оригинал.

Проверка показала, что установленные номера не принадлежат данному автомобилю и использовались незаконно. В отношении водителя составили административные протоколы за использование подложных номеров и управление транспортом со скрытыми знаками.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

В полиции напомнили, что использование самодельных или изменённых номеров влечёт строгую ответственность согласно законодательству.