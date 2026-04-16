Народный артист Казахстана ушёл из жизни в возрасте 84 лет.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье и близким народного артиста Есмухана Обаева. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил неоценимый вклад режиссера в развитие национальной культуры.

Есмухан Обаев был кавалером орденов "Барыс" І степени и "Парасат". В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость профессионального пути мастера для всей страны.

- Есмухан Несипбайулы, будучи выдающимся мастером сцены и яркой творческой личностью, посвятил свой жизненный путь беззаветному служению театральному искусству. Трудясь во благо укрепления национальных духовных ценностей, он внес значительный вклад в становление казахской драматургии. Его неустанная деятельность на ответственных постах способствовала расширению горизонтов отечественной культуры, - говорится в тексте обращения.

Президент отметил, что Есмухан Обаев сочетал в себе таланты режиссера и сценариста, оставаясь верным принципам высокого искусства на протяжении всей своей карьеры.

О смерти Есмухана Обаева стало известно 16 апреля 2026 года.