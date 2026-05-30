Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление об одобрении инвестиционного соглашения по строительству высокотехнологичного фармзавода полного цикла на территории СЭЗ «Алатау».

Правительство РК, в лице Министерства здравоохранения, и ТОО «Steppe pharmaceuticals» заключили соглашение о создании нового биофармацевтического комплекса. Проект профинансируют за счет частных инвестиций на сумму 32,5 млрд тенге.

Ключевые параметры проекта:

Продукция: 20 наименований лекарств (препараты от онкологических и редких заболеваний, иммунобиологические средства).

Сроки запуска: 2031 год — запуск предприятия, 2032 год — выход на проектную мощность, 2034 год — переход на полный цикл производства.

Инфраструктура: создание собственного R&D-центра (научные исследования, тесты на биоэквивалентность, внедрение стандартов GMP) и базы для повышения квалификации казахстанских специалистов.

Социальный эффект: создание около 60 рабочих мест.

На сегодняшний день в фармацевтической отрасли Казахстана реализуются 8 крупных инвестпроектов. По итогам прошлого года объем отечественного фармпроизводства вырос на 8,7% и достиг 191,1 млрд тенге, а общий объем привлеченных в сектор инвестиций превысил 390 млрд тенге. Новый завод призван снизить импортозависимость и укрепить лекарственную безопасность страны.