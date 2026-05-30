В парке "Астана" прошёл гастрофестиваль "Актобе – тарынын астанасы", посвящённый тары - культуре, которая занимает особое место в истории, традициях и национальной кухне казахского народа.

Фестиваль собрал сотни жителей и гостей города. Посетители смогли не только познакомиться с гастрономическим наследием региона, но и узнать больше об истории выращивания проса в Актюбинской области.

Гостем мероприятия стал аким области Асхат Шахаров. Он осмотрел выставочные площадки, пообщался с участниками и отметил важность сохранения национальных традиций и развития гастрономического туризма.

Одной из самых популярных локаций стала выставка-ярмарка, где представили более 50 блюд из проса. Гости пробовали национальные угощения, баурсаки и чай из самовара, а также участвовали в мастер-классе по приготовлению шоколадного жента.

Большой интерес вызвала экспозиция Уилского района. Здесь рассказывали об истории выращивания и переработки проса, демонстрировали традиционные способы подготовки зерна. Посетители могли узнать о вкладе известного просовода Шыганака Берсиева в развитие сельского хозяйства Казахстана и познакомиться с обычаями, связанными с этой культурой.

На территории фестиваля также работала выставка народных ремесленников. Мастера представили изделия из кожи, войлока, дерева и шерсти, украшения ручной работы и провели мастер-классы для всех желающих.

Одним из ключевых событий стал круглый стол "Ақтобе – тарының астанасы". Участники обсудили перспективы развития просоводства, полезные свойства культуры и возможности её использования для развития аграрного и гастрономического потенциала региона.

Фестиваль стал не только праздником национальной кухни, но и площадкой для популяризации культурного наследия и традиционных продуктов. Организаторы уверены: такие мероприятия помогают сохранять историческую память и напоминают о значимой роли проса в истории казахского народа.