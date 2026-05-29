Магия Leica в двух размерах: Xiaomi представляет флагманскую серию Xiaomi 17T

Бренд Xiaomi официально презентовал в Казахстане долгожданные смартфоны Т-серии — Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Новинки совершили технологический прорыв: впервые в истории линейки устройства доступны в двух размерах корпуса, получили 5-кратный телеобъектив легендарного бренда Leica во всех модификациях, революционную функцию «живых» снимков Leica Live Moment и рекордные аккумуляторы емкостью до 7000 мА·ч.

Серия Xiaomi 17T создана для тех, кто не привык идти на компромиссы между эстетикой, мощностью и возможностями мобильной фотографии. В этом году инженеры бренда переосмыслили концепцию субфлагманов, оснастив обе модели премиальной оптикой и продвинутой системой защиты зрения.

Переосмысление мобильной фотографии: оптика Leica UltraPure

Главная гордость новинок — тройная камера с основным 50-Мп модулем и оптической системой Leica UltraPure (объективы Leica Summilux 1G + 6P). Старшая модель Xiaomi 17T Pro оснащена крупным сенсором формата 1/1,31 дюйма, а базовая Xiaomi 17T — матрицей 1/1,55 дюйма. Это гарантирует исключительную детализацию и сочные кадры даже при съемке ночью.

Телеобъектив 5х теперь доступен каждому

Впервые пятикратный телеобъектив Leica интегрирован в обе модели серии. Камера на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) стирает границы между ближними и дальними планами:

· Макрофотография с рекордно близкого расстояния — всего 30 см.

· 10-кратный зум оптического уровня без потери качества.

· Функция умного цифрового приближения ИИ Ultra Zoom до 120x.

Для любителей мобильного кино Pro-версия предлагает кинематографическую съемку видео в 4K при 60 кадрах в секунду с использованием телеобъектива, создавая мягкое, естественное размытие заднего плана (эффект боке).

Оживляя кадры: Leica Live Moment

Новая функция Leica Live Moment позволяет заглянуть за рамки статичного фото. Смартфон записывает мимолетные движения и эмоции, предшествующие нажатию кнопки затвора, превращая обычный снимок в многослойную живую историю. Режим работает на всех фокусных расстояниях, сохраняя благородную цветовую эстетику Leica.

Эксклюзивно для владельцев Xiaomi 17T Pro доступна опция Live Cinematography — создание плавных эффектов масштабирования профессионального уровня и съемка Ultra-HD Live Moment в разрешении 4K.

Дисплей с заботой о зрении и ультратонкие рамки

Экран серии Xiaomi 17T — это 1.5K AMOLED-матрица с пиковой яркостью до 3500 нит, изображение на которой остается читаемым даже под прямыми лучами солнца.

· Xiaomi 17T Pro: Поддерживает частоту обновления 144 Гц, ультраминимальную яркость в 1 нит для чтения в темноте и выполнен по технологии LIPO. Благодаря этому рамки вокруг дисплея получились идеально симметричными — всего 1,29 мм.

· Xiaomi 17T: Получил частоту 120 Гц и более компактный, эргономичный корпус, который идеально ложится в ладонь и удобен для управления одной рукой.

Устройства первыми на рынке удостоились престижных сертификатов безопасности TÜV Rheinland Quadruple Eye Care. Фирменная система Xiaomi Vision Care на основе медицинских данных автоматически снижает уровень мерцания, размытия и вредного синего свечения.

Рекордная автономность и чипы нового поколения

Смартфоны оснащены инновационными кремний-углеродными аккумуляторами увеличенной плотности:

· Xiaomi 17T Pro несет на борту батарею емкостью 7000 мА·ч (самый большой аккумулятор Xiaomi на международном рынке), обеспечивая до 1,88 дня работы. Смартфон поддерживает проводную зарядку HyperCharge 100 Вт и беспроводную на 50 Вт.

· Xiaomi 17T укомплектован батареей на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт.

За безупречную скорость работы интерфейса и тяжелых игр отвечают топовые процессоры: 3-нанометровый MediaTek Dimensity 9500 в Pro-версии и 4-нанометровый Dimensity 8500-Ultra в базовой модели. От перегрева устройства защищает инновационная система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop с разделением пара и жидкости.

Цены, конфигурации и подарки для первых покупателей

Смартфоны Xiaomi 17T Series уже поступили в официальную продажу в Казахстане. Модели доступны в стильных цветовых решениях (насыщенный синий, фиолетовый и классический черный).

Стоимость новинок в Казахстане:

• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 1 ТБ) — 469 990 KZT

• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 419 990 KZT

• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 256 ГБ) — 389 990 KZT

• Xiaomi 17T (12 ГБ + 512 ГБ) — 329 990 KZT

• Xiaomi 17T (12 ГБ + 256 ГБ) — 289 990 KZT

Специальное предложение: При покупке любого смартфона серии Xiaomi 17T в период до 28 июня 2026 года покупатели гарантированно получают подарки! В зависимости от места покупки (mi.com, Kaspi.kz, магазины Xiaomi Store и Authorized Store) вас ждут премиальный смарт-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro или эксклюзивный Gift Box.

Кроме того, все новые владельцы бесплатно получают внушительный пакет бонусов: 3 месяца подписки Google AI Pro, 3 месяца YouTube Premium и 4 месяца Spotify Premium.

Все гаджеты поставляются официально и проходят обязательную государственную верификацию IMEI для автоматического зачисления в безопасный «белый список» сотовых сетей РК.