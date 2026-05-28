До недавнего времени село Красный Урал в Западно-Казахстанской области оставалось буквально отрезанным от внешнего мира из-за отсутствия связи. Казахстанская связь здесь не ловила, телефоны автоматически переключались на дорогой российский роуминг, а о мобильном интернете не было и речи.

Все изменилось в марте 2026 года, благодаря совместным усилиям местного предпринимателя и цифрового оператора Beeline сельчане наконец-то получили долгожданный доступ к сети. Недалеко от села находится крупное крестьянское хозяйство «Гурсаев».

КХ «Гурсаев» – передовое предприятие первого класса. На 6,5 тысячах гектаров здесь выращивают зерновые и масличные культуры, а также развивают племенное животноводство. Но развивать современный агробизнес без сети стало невозможно.

— Наш бизнес завязан на технологиях. На полях работают новейшие посевные комплексы John Deere, и вся эта техника требует постоянной синхронизации. Без интернета невозможно запустить даже обычный опрыскиватель – умные машины просто не работают без сигнала. Связь в поле теперь нужна так же, как топливо, – говорит глава КХ Лема Гурсаев.

Для операторов связи строительство базовых станций в небольших населенных пунктах часто оказывается экономически сложным, так как расходы не окупаются. Сдвинуть дело с мертвой точки помогло объединение усилий.

Глава КХ Лема Гурсаев взял инициативу в свои руки: выделил участок на территории хозяйства, своими силами создали антенно-мачтовое сооружение и полностью оплатил сопутствующие расходы, вложив более 5 миллионов тенге. Команда Beeline со своей стороны обеспечила техническую часть и оперативно смонтировала высокотехнологичное оборудование.

Появление стабильного сигнала от оператора решило не только бизнес-задачи, но и важные социальные проблемы.

— В нашем селе нет школы, дети учатся в соседнем поселке. Раньше мы часами не знали, как они добрались – это был огромный стресс. Сейчас, когда появилась связь, село буквально ожило. Школьники могут нормально учиться, а к нам в поселок даже стали переезжать новые семьи, – отмечают сельчане.

Теперь, когда в Красном Урале есть надежная цифровая инфраструктура, КХ «Гурсаев» запускает масштабный социальный проект. Предприниматель планирует построить в селе 10 комфортабельных двухквартирных домов, чтобы заселить туда новые семьи, готовые жить и работать на этой земле.

Благодаря Beeline и силе частной инициативы, у приграничного села появилось главное – уверенное будущее.