Xiaomi сегодня представила REDMI A7 Pro - первую Pro-модель в серии REDMI A, предлагающую практичные функции для широкого круга пользователей.

Оснащенный большим 6,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью 6000 мА·ч с длительным сроком службы и впервые получивший Xiaomi HyperOS 3 в серии REDMI A, REDMI A7 Pro сочетает базовые возможности с отзывчивой производительностью, обеспечивая связь и развлечения в течение всего дня по доступной цене.

Благодаря увеличенному дисплею 6,9", REDMI A7 Pro обеспечивает улучшенные возможности просмотра, будь то прокрутка ленты в социальных сетях, просмотр видео или поиск контента. Благодаря пиковой яркости до 800 нит и частоте обновления до 120 Гц устройство обеспечивает четкость изображения даже при ярком освещении и плавность работы интерфейса. Благодаря технологии Wet Touch 2.0 REDMI A7 Pro сохраняет точность и отзывчивость управления даже при влажных, жирных или намыленных пальцах. В сочетании с тремя сертификатами TÜV Rheinland по защите зрения и технологией DC dimming дисплей обеспечивает комфортный просмотр в течение всего дня.

Помимо большого дисплея, REDMI A7 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА·ч, обеспечивающим более двух дней работы без подзарядки. Он поддерживает до 49 часов разговоров, 35 часов воспроизведения видео или 77 часов прослушивания музыки, что делает его удобным для длительных поездок, просмотра видео и непрерывного прослушивания музыки. Разработанный с учетом длительного срока службы, аккумулятор рассчитан на 1000 циклов зарядки и сохраняет более 80% емкости после 1000 циклов, обеспечивая стабильную и надежную работу со временем. С точки зрения производительности REDMI A7 Pro оснащен восьмиядерным процессором и высокоскоростной памятью UFS 2.2, обеспечивая плавную и стабильную работу в повседневных задачах. Благодаря поддержке расширения оперативной памяти до 8 ГБ устройство дополнительно повышает отзывчивость, обеспечивая стабильную работу при повседневном использовании.

REDMI A7 Pro — первый смартфон в серии REDMI A, работающий на базе новейшей Xiaomi HyperOS 3. С этим обновлением пользователи получают доступ к умным помощникам и мгновенному поиску через Google Gemini и Circle to Search. Xiaomi HyperIsland делает работу в режиме многозадачности более плавной и эффективной, а Xiaomi Interconnectivity обеспечивает удобное взаимодействие между устройствами Xiaomi, добавляя гибкости и удобства в повседневном использовании.

Что касается съемки, REDMI A7 Pro предлагает универсальные возможности благодаря двойной ИИ-камере 13 Мп и увеличенному датчику изображения, который пропускает на 13% больше света для получения более ярких и четких снимков. Благодаря HDR+ устройство делает насыщенные и сбалансированные фотографии в различных условиях освещения. Фронтальная камера 8 Мп со встроенными бьюти-функциями обеспечивает естественные селфи, а ночной режим как на основной, так и на фронтальной камере позволяет получать детализированные снимки при слабом освещении — идеально для вечерних встреч и городских огней. Для творческой обработки REDMI A7 Pro также получил функцию AI Sky, которая автоматически улучшает снимки неба независимо от погодных условий. В то же время режим Document Mode превращает камеру в портативный сканер, позволяя удобно оцифровывать чеки, заметки или документы в дороге.

Обладая тонким корпусом толщиной 8,15 мм для удобного хвата, REDMI A7 Pro также отличается оформлением кольца камеры с призматической текстурой и доступен в четырех цветах, вдохновленных природой: черный, синий, зеленый и оранжевый. Смартфон также оснащен рядом полезных функций, включая увеличение громкости до 200%, разъем для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев и NFC.

Цена и наличие

REDMI A7 Pro уже доступен в Казахстане в цветах черный, синий, зеленый и оранжевый в конфигурациях 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ.

Стандартная стоимость моделей составляет 64 990 и 69 990 тенге соответственно. Только до 29 апреля 2026 года действует специальное предложение, позволяющее приобрести версию на 64 ГБ за 54 990 тенге, а на 128 ГБ — за 59 990 тенге.

Покупать устройства лучше в сертифицированных магазинах. Например, смартфоны Xiaomi на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz, в авторизованном Xiaomi Authorized Store и фирменном магазине Xiaomi Store на Aport Mall East и Xiaomi Store на Dostyk Plaza. Также смартфоны доступны у официальных партнеров.

Верификация

Компания Xiaomi напоминает об изменениях в правилах регистрации абонентских устройств сотовой связи, которые вступили в силу 24 марта. Согласно им, все смартфоны, “въезжающие” на территорию страны, должны пройти процедуру верификации. По итогам верификации мобильные устройства попадают в “белый” (успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений), “серый” (временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней) или “черный” (нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы) список.