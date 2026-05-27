В ходе рабочей поездки аким области осмотрел площадки, где идет активное обновление жилищного фонда.

В Уральске проверили ход строительства жилых многоэтажек, возводимых по госпрограммам и за счет частных инвестиций. Глава региона Нариман Турегалиев лично проинспектировал объекты и устроил разнос подрядчикам за отсутствие условий для маломобильных граждан и благоустройства.

Реновация в действии: от аварийного жилья к новым квартирам

В ходе рабочей поездки аким области осмотрел площадки, где идет активное обновление жилищного фонда. Так, на улице Г. Тукая в рамках программы реновации вместо пяти старых аварийных домов теперь возводят современную пятиэтажку. Часть жильцов уже справила новоселье, остальные получат ключи в строящемся доме. На объекте работают 50 строителей.

Практически завершено строительство еще одного дома по реновации — 7-этажки на улице К. Аманжолова. Здесь строители уже подключают ливневую арычную систему и готовятся к финальному благоустройству.

Вандализм в скверах и жесткое предупреждение в Зачаганске

Особое внимание глава региона уделил деталям, из-за которых часто страдают горожане. Осматривая строящийся дом на улице Н. Некрасова, Нариман Турегалиев потребовал уделить пристальное внимание качественному освещению улиц. Там же, в соседнем сквере, аким пообщался с местными жителями и возмутился следами вандализма. Реакция последовала незамедлительно: компетентным органам поручено срочно установить камеры видеонаблюдения и усилить патрулирование.

Самый серьезный разговор состоялся в поселке Зачаганск, где завершается строительство крупного 9-этажного дома на 208 квартир.

Аким области вынес строгое предупреждение подрядчику, который «забыл» спроектировать удобные пандусы для людей с особыми потребностями. Глава региона подчеркнул, что доступная среда должна быть реальной, а не созданной «для галочки».

Строить качественно и с зеленью

Позитивные изменения коснулись и улицы Жангир хана — там коммерческие объекты на первых этажах многоэтажек приводят к единому современному стилю, параллельно обновляя тротуары и парковочные зоны.

Подводя итоги инспекции, аким ЗКО напомнил всем строительным компаниям, что по закону они обязаны сдавать дома только с полноценным благоустройством. Наряду со сдачей квадратных метров застройщики обязаны полностью озеленять дворы, сдавать готовые детские площадки и зоны отдыха. Качество работ останется на жестком контроле руководства области.