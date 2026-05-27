Мужчина получил тяжелые травмы во время отдыха в одной из загородных зон.

В суде №3 города Актобе завершилось рассмотрение гражданского дела против организаторов конных прогулок. Местный житель потребовал возместить ему материальный ущерб и выплатить компенсацию за моральный вред.

Как рассказали в пресс-службе суда, инцидент произошел во время отдыха. Мужчина решил покататься на лошади, но упал с нее и был экстренно госпитализирован. Травмы оказались настолько серьезными, что пострадавший перенес несколько операций, а позже ему присвоили вторую группу инвалидности.

В суде установили, что виной всему - халатность организатора.

-При оказании услуги по прогулке на лошади ответчик не обеспечил соблюдение мер технической безопасности. Вследствие этого отдыхающий получил тяжелые травмы, - пояснили в суде.

Решением суда с виновника (организатора прогулки) взыскали 2,2 млн тенге - в качестве материального ущерба (расходы на лечение и операции) и 10 млн тенге - в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда уже вступило в законную силу. Изначально иск подавался также и к ТОО, на территории которого находилась зона отдыха, однако суд определил, что всю ответственность за безопасность катания нес непосредственно организатор проката.