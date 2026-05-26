Учёные доказали, что еженедельные походы в галереи, лепка из глины или пение в хоре замедляют старение организма на уровне ДНК. Рассказываем, как творческие привычки помогают сохранить молодость без лишних затрат.

Привычный перечень правил для продления молодости обычно ограничивается спортом, хорошим сном и правильным питанием. Однако исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили неожиданную и приятную альтернативу изнурительным тренировкам. Как передаёт Euronews, регулярное соприкосновение с культурой и творчеством тормозит старение человека почти так же эффективно, как еженедельные визиты в спортзал.

Что показали исследования: цифры и факты

Британские специалисты изучили анкеты и данные анализов крови более 3,5 тысячи взрослых участников. Авторы работы отслеживали особые химические метки в структуре ДНК, которые показывают реальную скорость износа внутренних систем организма.

Выяснилось, что у людей старше 40 лет, которые находят время для искусства хотя бы раз в неделю, темпы увядания организма замедляются на 4%. Специальные тесты показали, что увлечённые культурой люди в среднем оказываются на целый год моложе своего паспортного возраста. Для сравнения: у тех, кто регулярно занимается спортом, этот бонус молодости составил чуть более полугода.

Почему творчество защищает наше тело

Секрет эффективности кроется в комплексной работе ума и чувств. Каждый вид творчества содержит свои полезные элементы: интеллектуальную нагрузку, эмоциональную разрядку и живое общение. В совокупности они отлично снимают стресс и останавливают скрытые воспалительные процессы в организме.

Интересно, что этот накопительный защитный эффект сохраняется в полной мере независимо от веса человека, наличия вредных привычек, уровня его доходов или образования. Исследователи утверждают: чем разнообразнее культурный досуг, тем стабильнее работают сердце и сосуды.

Как применить это открытие с пользой для себя

Результаты исследования вовсе не призывают выбрасывать кроссовки и заменять пробежки чтением книг в кресле. Физическая активность остаётся главной базой для здоровья, но искусство теперь официально признано таким же важным фактором продления жизни.

Чтобы запустить внутренний процесс омоложения, достаточно немного изменить планы на выходные. Билет в театр, спонтанный визит на выставку, до которой никак не доходили руки, или домашнее рисование - это не просто досуг, а долгосрочная забота о себе, за которую весь организм скажет спасибо.