В сильный зной обычная вода не всегда справляется с жаждой. Вместе с потом организм теряет важные минеральные соли, что приводит к быстрой утомляемости. Чтобы эффективно восстановить баланс и защитить себя от перегрева, медики рекомендуют добавить в летний рацион напитки с природной кислотностью и электролитами.

Стандартная норма в жару - 30-35 мл жидкости на килограмм веса, которую нужно пить небольшими глотками каждые полчаса. Однако людям с болезнями сердца кардиологи советуют ограничить объём до 800 мл в сутки, чтобы не перегружать сосуды. Для остальных эксперты выделили пять лучших альтернатив.

Тёплый зелёный чай

Горячие и тёплые напитки охлаждают эффективнее ледяных. Несладкий зелёный чай с мятой или лимоном мягко стимулирует потоотделение, благодаря чему организм естественным образом снижает температуру тела.

Столовая минеральная вода

В отличие от обычной, слабоминерализованная столовая вода быстро восполняет дефицит калия, натрия и магния. Оптимальная норма - 0,5-0,75 литра в день. Главное - выбирать воду с минимальным содержанием солей и не пить её натощак.

Томатный сок

Этот сок содержит в разы меньше сахара, чем фруктовые, поэтому он не провоцирует новую жажду. Кроме того, томатный сок отлично насыщает и помогает разжижать кровь, что крайне важно в пик летней жары. В сутки можно выпивать до одного литра, слегка подсаливая напиток.

Домашний лимонад и ягодный морс

Кислые напитки усиливают слюноотделение и моментально убирают сухость во рту. Чтобы морс или лимонад принесли пользу, готовьте их без сахара и не пейте ледяными - слишком холодная жидкость замедляет всасывание влаги и может вызвать спазм в горле.

Айран

Традиционный кисломолочный напиток идеально сбалансирован для знойной погоды. За счёт лёгкой солёности и молочной кислоты айран моментально гасит жажду, уменьшает слюноотделение и поддерживает здоровый баланс в организме.