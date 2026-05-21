Синоптики предупреждают о шквалистом ветре, пыльных бурях и чрезвычайной пожарной опасности.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 22 мая, в Западно-Казахстанской области в дневное время ожидается пыльная буря. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На всей территории области прогнозируется высокая пожарная опасность. В Уральске температура воздуха ночью составит +12...+14 °C, днём столбики термометров поднимутся до +25...+27 °C.

В Атырауской области также возможна пыльная буря с порывами ветра до 20 м/с. По региону сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау температура ночью будет около +17...+19 °C, днём - до +28...+30 °C.

В Мангистауской области пройдут дожди с грозами. В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман, а днём поднимется пыльная буря и ветер со скоростью до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром также ожидается туман. Температура ночью +16...+18 °C, днём +25...+27 °C.

В Актюбинской области тоже разыграется пыльная буря, а порывы ветра временами будут достигать 23 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной части области - высокая. В Актобе температура воздуха ночью +9...+11 °C, днём +20...+22 °C.