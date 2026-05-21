22-23 мая в Атырау состоится международный фестиваль национального ремесленного искусства "ШеберFEST-2026", в котором примут участие около сотни мастеров из разных регионов Казахстана, а также России, Кыргызстана и Узбекистана.

Фестиваль проводят в регионе с 2024 года, однако в этом году впервые на международном уровне.

- Если первые два фестиваля проходили в республиканском формате, то в этом году мероприятие выходит на международный уровень. Это свидетельствует о растущем интересе к ремесленному искусству. Наша цель - не только поддержка мастеров, но и развитие Атырау как культурного и туристического центра, - отметил руководитель музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева Толеген Орынбасарулы.

В рамках фестиваля будет представлено около 4 000 авторских работ. Среди них - войлочные изделия, ювелирные украшения, резьба по дереву, национальные музыкальные инструменты, керамика, текстиль и работы в этнодизайне.

Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы, этнодефиле, национальные игры, выставка национальных блюд и гала-концерт. Зарубежные и отечественные ремесленники поделятся своим опытом и проведут специальные мастер-классы. В ходе выставки-ярмарки посетители смогут приобрести изделия ручной работы.

Также в рамках мероприятия пройдут дни культуры районов и ярмарка "ГастроFEST", где местные предприниматели представят национальную гастрономическую продукцию. Специальный гость праздничного вечера - казахстанская эстрадная певица BAYANSULU.