Дистанционный формат работы нотариусов планируют закрепить законодательно.

В мажилисе начали рассмотрение поправок, которые переведут нотариальную деятельность в стране на цифровые рельсы. Депутаты планируют официально закрепить возможность получать юридические услуги дистанционно. Это позволит казахстанцам заверять ключевые документы в режиме онлайн через портал "Электронного правительства", полностью избавив от необходимости ездить в конторы.

Инициаторы реформы опираются на успешные итоги пилотного проекта, который показал колоссальный спрос со стороны населения.

- На сегодняшний день в онлайн-формате удостоверяются доверенности и соглашения (за исключением сделок, связанных с распоряжением имуществом), а также оказывается консультационная помощь. В рамках пилотного проекта онлайн было оказано более 800 тыс. услуг. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых сервисов и о том, что они существенно сокращают временные и финансовые затраты граждан. В этой связи планируется закрепить на законодательном уровне механизмы, реализованные в пилотном проекте. Это позволит осуществлять нотариальные действия как при личном участии гражданина, так и дистанционно через портал "Электронного правительства", - сообщил депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов.

Новый законопроект позволит гражданам самостоятельно выбирать удобный способ: прийти к специалисту лично или отправить запрос через eGov. Во втором случае процедура пройдет с биометрической проверкой личности, а готовый цифровой документ получит такую же юридическую силу, как и бумажный аналог с синей печатью.