Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска подала заявку на проведение IPO, планируя привлечь рекордные 75 млрд долларов.

Американская корпорация SpaceX подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Как сообщает немецкое издание DW, компания планирует привлечь в ходе листинга рекордные 75 миллиардов долларов, что может стать крупнейшим выходом на фондовый рынок в истории Уолл-стрит. Торги ценными бумагами на американской бирже Nasdaq под тикером SPCX могут стартовать уже в июне нынешнего года, при этом Илон Маск сохранит за собой посты генерального директора, технического директора и председателя совета директоров.

В рамках подготовки к выходу на биржу SpaceX впервые за свою 24-летнюю историю полностью раскрыла финансовые показатели. По итогам 2025 года выручка компании достигла 18,7 миллиарда долларов, однако из-за масштабных инвестиций в технологии операционный убыток составил 2,6 миллиарда долларов. Для потенциальных инвесторов важным фактором станет то, что компания официально отказалась от выплаты дивидендов, планируя направлять всю прибыль на дальнейшее развитие проектов.

BBC также отмечает, что общая рыночная стоимость SpaceX сейчас оценивается в 1,25 триллиона долларов, а принадлежащий Маску контрольный пакет акций стоит более 600 миллиардов долларов. Успешное размещение акций на бирже позволит главе компании укрепить статус самого богатого человека планеты и потенциально стать первым в истории долларовым триллионером.