Ювенальные инспекторы Актюбинской области подвели итоги ночных рейдов.

С начала года ювенальные инспекторы Актюбинской области в ходе профилактических рейдов обнаружили около трёх тысяч несовершеннолетних, которые находились вне дома в тёмное время суток без присмотра взрослых, сообщает Polisia.kz. Полицейские напоминают: такие прогулки часто заканчиваются неприятностями - дети либо сами попадают в беду, либо оказываются втянутыми в криминал.

Особое внимание патрульные уделяют заведениям, которые работают до утра. С января инспекторы зафиксировали 173 факта, когда несовершеннолетние отдыхали в ночных клубах, барах и компьютерных залах в запрещенное время. Теперь владельцам этих мест грозят крупные штрафы, а родителей привлекают к административной ответственности.

Во время рейдов оперативники проводят серьезные беседы с семьями нарушителей. В полиции напоминают, что по закону подросткам запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых после 23:00.

В ведомстве также отмечают, что ночные улицы - это зона повышенного риска для несовершеннолетних. Стражи порядка призывают родителей жестче контролировать, где и с кем проводят вечера их дети.

Инспекторы рекомендуют проверять геолокацию в смартфонах подростков, интересоваться кругом их общения и не оставлять их без внимания. Внимание со стороны взрослых - это главный способ защитить ребёнка и избавить семью от протоколов и штрафов.