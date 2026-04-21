В областном онкологическом диспансере установили современный аппарат магнитно-резонансной томографии — Philips MR 5300 — первый в истории больницы и один из самых мощных в регионе. Теперь всё изменилось: пациентам областного онкологического диспансера не придётся ждать очереди и ехать в другие клиники, чтобы пройти эти исследования.

В областном онкологическом диспансере проводят обследования не только для раннего выявления онкологических заболеваний, но и для учетных пациентов.

Только за прошлый год центр закупил 17 единиц современного оборудования, а в этом году парк пополнился ещё 7 установками. В ближайшее время ожидается закупка нового мощного орбитального компьютерного томографа.

— Мы остро нуждались в МРТ-аппарате. Он позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Теперь мы можем проводить диагностику экспертного уровня прямо здесь и сейчас. Принимать будем как наших диспансерных («Д») пациентов, так и всех желающих на платной основе: на одного пациента уходит примерно от 30 до 40 минут, в зависимости от сложности исследования. Мы сможем проводить от 10 до 45 исследований в день, — отмечает директор онкоцентра Зейл Магзомов.

Врачи и лаборанты онкологического диспансера прошли специальное обучение для работы на данной модели МРТ. Аппарат работает с использованием искусственного интеллекта.

С помощью магнитно-резонансной томографии хорошо визуализируются:

• все структуры головного мозга

• патологии сосудов головы, шеи, позвоночника, сердца, конечностей и брюшной аорты

• заболевания позвоночника дегенеративного характера

• опухоли в органах и тканях (доброкачественные и злокачественные)

• распространение метастазов по организму

• воспалительные процессы и дистрофические изменения в костной ткани

• патологии и аномалии внутренних органов

Данный аппарат позволяет проводить высокотехнологичную диагностику, отличающуюся безопасностью (без ионизирующего излучения), высокой точностью визуализации мягких тканей, сосудов и суставов, возможностью получения 3D-изображений, а также отсутствием ограничений по частоте процедур. Это позволяет специалисту лучевой диагностики более детально и точно выдать заключение в течение 24–48 часов.

Онкодиспансер продолжает внедрять современные технологии, чтобы обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь жителям региона.