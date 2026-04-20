В Казахстане планируют сократить количество бумажных документов, необходимых для легализации изменений в конструкции автомобиля. Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, который переводит услугу в автоматический формат - документ уже опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Главная цель реформы - заставить государственные базы данных "общаться" между собой напрямую. Если раньше владельцам машин приходилось собирать стопки справок в бумажном виде, то теперь МВД планирует получать всю нужную информацию через интеграцию своих систем с другими госорганами.

Это коснётся всех, кто решает установить газобаллонное оборудование, изменить тип кузова или добавить детали, не предусмотренные заводом-изготовителем. Процесс станет прозрачнее: цифровая система сама подтянет необходимые сведения, исключая человеческий фактор и лишние визиты в полицию.

Напомним, что любое значимое изменение в автомобиле - от силовых бамперов до замены двигателя - считается переоборудованием. По закону такие манипуляции влияют на безопасность движения, поэтому их нужно официально регистрировать.

Сейчас получить разрешение можно через портал eGov.kz или в отделах административной полиции. Новые правила должны сделать этот путь короче и избавить водителей от роли "курьера" между ведомствами.

В МВД подчеркивают: принятие новых правил не создаст рисков для безопасности на дорогах, зато ощутимо облегчит жизнь автовладельцам.

Публичное обсуждение проекта продлится до 22 апреля.