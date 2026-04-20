Казахстанцы стали чувствовать себя значительно лучше, чем жители многих развитых стран Европы и Азии. По данным авторов обновленного доклада World Happiness Report 2026, наша страна поднялась сразу на десять строчек, заняв 33-е место в мировом списке самых счастливых наций.

Феномен центральноазиатского оптимизма

Рейтинг, который ежегодно готовят эксперты ООН совместно с Оксфордом и Gallup, строится на личных оценках миллионов людей. В 2026 году Казахстан набрал 6,633 балла, оставив позади не только соседей по региону, но и мировых экономических гигантов.

Удивительно, но уровень удовлетворенности жизнью в Казахстане оказался выше, чем во Франции, Италии и Испании. Еще более внушительным выглядит отрыв от Сингапура, Японии и Южной Кореи - стран, которые традиционно считаются эталонами достатка, но проигрывают в уровне личного счастья граждан.

Лидерство на пространстве СНГ

Казахстан подтвердил статус абсолютного лидера среди бывших советских республик, значительно оторвавшись от ближайших преследователей. Для сравнения: Россия в этом году расположилась лишь на 79-й строчке рейтинга, уступив Казахстану 46 позиций.

Другие соседи по региону также заметно отстают: Узбекистан занял 53-е место, а Кыргызстан - 66-е. Замыкает список стран Содружества Азербайджан, оказавшийся на 102-й позиции. Исследователи отмечают, что такая дистанция обусловлена не только экономикой, но и уровнем социального оптимизма внутри страны.

Что делает нас счастливыми?

Эксперты анализируют не только ВВП, но и "невидимые" факторы: социальную поддержку, щедрость и свободу выбора. Успех Казахстана связывают с укреплением общественных связей и ростом чувства защищенности. Важную роль сыграло и отношение к коррупции, а также готовность граждан помогать друг другу.

Мировые лидеры и аутсайдеры

Верхушка рейтинга остается консервативной - первые места по традиции удерживают Финляндия, Исландия и Дания. Скандинавская модель благополучия по-прежнему считается эталоном. На другом же конце списка оказались страны, переживающие гуманитарные катастрофы - Малави, Сьерра-Леоне и Афганистан, который замыкает список из 147 государств.