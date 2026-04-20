В регионе на автомобильных дорогах республиканского значения внедряют современные технологии, направленные на повышение безопасности. Одной из таких новаций стала лазерная система визуального ориентирования для водителей. Она проецирует яркие световые линии, помогая водителям лучше ориентироваться на дороге в ночное время.

На сегодняшний день лазерная арка установлена на 480-м километре республиканской автодороги KAZ09 Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ, проходящей по территории Атырауской области.

- Лазер проецирует в поле зрения водителя зеленые или красные световые линии, обозначающие край дороги и направление движения. Это особенно помогает в ночное время, а также при тумане, дожде или снегопаде, когда дорожная разметка может быть плохо видна. Кроме того, яркое освещение способствует сохранению концентрации водителя и снижает сонливость, что направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, - отметил главный специалист отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения компании «QazAvtoJol» Алишер Нуроллаев.

Внедрение подобных инновационных решений является важным шагом в развитии современной и безопасной дорожной инфраструктуры Казахстана.